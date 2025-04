Fiscal Nacional reconoce complejidades en investigación por naufragio de "Bruma": "No está resultando sencilla de esclarecer"

El Fiscal Nacional, Angel Valencia, calificó como “una investigación difícil” el naufragio de la lancha "Bruma", que este jueves sumó una nueva arista tras el hallazgo del cuerpo de Juan Sanhueza, vigía del buque pesquero "Cobra", quien además era considerado testigo clave.

"Estamos desplegando todos los recursos con los que contamos para poder investigar la situación. Designé a la fiscal (Marcela) Cartagena para que ella personalmente dirija la investigación y diligencias. Hemos prestado especial atención a fortalecer las capacidades jurídicas de los equipos de la fiscalía, porque cuando se trata de un accidente marítimo se aplican normas especiales, de la ley de navegación, por eso hay un fiscal marítimo involucrado", declaró el líder del Ministerio Público entrevista con radio Universo.

Sobre el caso mismo, Valencia reconoció que "es una investigación difícil, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por llegar hasta el final en ello".

Sobre responsabilidades o un eventual ocultamiento de información, el Fiscal Nacional dijo que "al parecer, si todos nos hubiéramos quedado sentados en nuestras casas, esperando que esto se aclarase solo, eso no habría ocurrido. Fue necesario que hubiese una investigación de parte de la Fiscalía, del fiscal marítimo, la intervención de la PDI, la preocupación natural de parte de los familiares, para que esto se vaya esclareciendo. Estos hechos, por sí solo, no iba a llegar nadie a aclararlos por iniciativa".

Consultado por el rol de Sanhueza, el fiscal descartó especular, pero subrayó que "los hechos ocurridos se han ido esclareciendo en la medida que hemos ido investigándolos, no es una causa que se haya esclarecido sola, que la gente haya llegado espontáneamente a hablar o que no hayamos tenido dificultades importantes para esclarecerla".

Asimismo, Valencia comentó que se requirió la contratación de un asesor externo, en concreto, un abogado experto en temas marítimos, "para que pueda apoyar al equipo del Biobío, porque esto no es un accidente de tránsito, no es un camión que chocó (...) tiene complejidades adicionales, pero es una causa que no está resultando sencilla de esclarecer".

PURANOTICIA