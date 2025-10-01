Fiscal Nacional rechazó solicitud de inhabilitar a Armendáriz en arista caso Monsalve

El fiscal nacional Ángel Valencia descartó inhabilitar al fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, en la causa por amenazas contra la denunciante del exsubsecretario Manuel Monsalve, que involucra al defensor penal público Víctor Providel.

Según consignó La Tercera, antes de tomar su decisión, el jefe del Ministerio Público solicitó un informe a Armendáriz pidiendo los antecedentes que sustentaban la imputación contra Providel.

Fuentes conocedoras de la decisión de Valencia afirmaron que se rechazó la inhabilidad de Armendáriz porque el supuesto interés que alude la defensora penal pública, Marcela Araya, sería en causas distintas a la cual presenta la inhabilidad.

Debido a esto, no se acreditaría el el reclamo presentado, ni tampoco se explicaría el supuesto interés con hechos concretos.

La solicitud fue ingresada el pasado miércoles 24 de septiembre ante el Ministerio Público por la defensora Araya, quien representa a Providel, donde se buscaba que la indagatoria fuera seguida por otra Fiscalía.

“Lo que hemos planteado es que el hecho de que los mismos fiscales dirijan una investigación en un caso donde el defensor es su contraparte y, más aun, tratándose de una causa estrechamente vinculada con una investigación en la que el persecutor tiene un interés directo, constituye una afectación al ejercicio del derecho a la defensa”, dijo en ese momento Araya.

Además, el reclamo también apuntaba contra el fiscal Francisco Jacir, por el cual no hubo un pronunciamiento. Al respecto, se señaló que su continuidad en las causas depende directamente del fiscal Armendáriz.

