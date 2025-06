Fiscal Nacional destaca medidas ante filtraciones, pero pide resolver "problema estructural"

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a las filtraciones que se han dado en el Ministerio Público en diversos casos mediáticos.

“Nosotros hemos planteado que hemos tomado un conjunto de medidas internas. El Ministerio Público ha invertido dinero en mejorar nuestro sistema informático, hemos aplicado sanciones a funcionarios por acceder a información que no se debía (…), tenemos investigaciones penales abiertas”, indicó.

Sin embargo, argumentó que “todo eso no alcanza si no se resuelve un problema estructural (…) que la ley permite acceder, como intervinientes, como querellantes, a causas que causan conmoción, que ocasionan conmoción pública, que son causas de relevancia política, a personas que no son las víctimas. A cualquier persona que tenga interés en ello y que tenga domicilio en la provincia”.

“Entonces, muchas veces, lamentablemente, personas que no tienen interés en la causa pueden presentar una querella, porque la ley se los permite, con el objeto de poder tener las copias de los antecedentes y, eventualmente, dañar la reputación de las personas contra las que se querellan, difundiéndolos en la prensa”, complementó.

Y afirmó que “mientras se mantenga la ley de esa manera, va a haber un flanco, una debilidad, una fragilidad en nuestro sistema de reserva. Esperamos que eso se resuelva en el Congreso".

“Es necesario restringir quienes son las personas que pueden ser querellantes en las causas, particularmente, de corrupción”, sentenció.

