Fiscal Nacional destaca llegada de "R 15" a Chile, pero plantea que "es difícil afirmar que esto implica desbaratar el Tren de Aragua"

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la la llegada a Chile de “R15”, señalado como uno de los presuntos líderes del Tren de Aragua en el país, quien fue detenido en Perú tras ser acusado de secuestro.

En conversación con radio ADN, la autoridad afirmó que "comienzan a verse los resultados de la Fiscalía Supraterritorial. Este imputado que ha sido deportado desde Perú, una suerte casi como de extradición exprés".

"Las policías y el Ministerio Público han dado un golpe muy significativo a la estructura del Tren de Aragua que opera en nuestro país. Es difícil afirmar que esto implica que una red de esa naturaleza (...) se desbarata, pero sí implica un golpe importante a sus actividades en nuestro territorio”, añadió.

El persecutor detalló que el Tren de Aragua funciona como una red de franquicias, "No es el dueño de la cadena el que financia la instalación y operación del negocio sino que es una banda que tiene actividad local, que pide autorización para actuar en nombre y contar con el respaldo", explicó.

En ese sentido, dijo que "podemos desbaratar una banda, una red importante de esa banda, pero no significa que las otras franquicias no estén operando” y recalcó que "la importancia específica de ese tipo de acciones es el efecto disuasivo que producen".

"El prestigio, la reputación que gana Chile de perseguir a quienes cometen delitos graves en nuestro territorio, de castigarlos severamente y en consecuencias de disuadirlos de cometer estos delitos en nuestro país. Hay antecedentes importantes de que ha ido ocurriendo en el tiempo, que muchos integrantes de estas bandas se habían comenzado a trasladar a otros países a delinquir", indicó.

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