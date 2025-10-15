Fiscal Nacional ante denuncia por demora en destrucción de droga: "Es posible que haya diferencias en el pesaje"

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a las declaraciones que realizó la contralora Dorothy Pérez en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), donde señaló que han detectado “diferencias en el peso de la droga incautada por las policías y los recibidos por los servicios de salud”.

“Esos hallazgos de la Contraloría General de la República derivan en oficios que luego son remitidos al Ministerio Público para que realice investigaciones para el efecto de esclarecer los hechos”, explicó.

La máxima autoridad del Ministerio Público señaló que "es posible que una investigación administrativa determine que hay diferencias en el pesaje entre lo que se pesó en un inicio y lo que se pesó después, pero lo que nos corresponde a nosotros como Ministerio Público es establecer las causas de aquello”.

“Ello puede ser un delito, ello puede ser una pérdida de humedad de las plantas que fueron incautadas, puede ser extravío también o sustitución de droga”, añadió.

Y recalcó que "la explicación de aquellas diferencias de pesaje al Ministerio Público corresponde aclararla. De todos modos, es un aporte importante, un aporte relevante".

"Hay un aporte relevante para que haya una persecución más eficaz de los delitos de droga. Nadie quiere que la droga sea incautada y después luego vuelva al mercado ilícito por la vía que esta fue robada", enfatizó.

PURANOTICIA