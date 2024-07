Fiscal nacional Ángel Valencia asegura que en la actualidad "tenemos un problema criminal que es inédito en la historia republicana"

El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la crisis de seguridad y a la idea que han planteado algunos parlamentarios de decretar Estado de Sitio.

En conversación con CNN Chile Radio, Valencia manifestó que “yo quisiera separar lo que son las ocurrencias, las ideas, el ofertón barato o simple, de aquellos que son ideas que pueden ser bien intencionadas, basadas en la experiencia, ojalá aquellas que están basadas en la evidencia”.

Respecto al Estado de Sitio, el persecutor recalcó que es “una decisión política, no una decisión que a mí me competa” y señaló que “los problemas de medidas de esa naturaleza no son decretarlas, los problemas son sacarlas”.

“Yo no quisiera emitir una opinión favorable o contra, es una decisión que se toma en el contexto de la política, pero siempre creo que sería positivo tener en cuenta cómo salimos por la visión general”, complementó.

Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público expresó que “hoy día tenemos un problema criminal que es inédito en la historia republicana” y planteó que se debe “tener también medidas que sean inmediatas de corto plazo, pero también otras de mediano y otras de largo plazo, pero eso tiene que ser siempre parte de un plan”.

PURANOTICIA