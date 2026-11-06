Fiscal nacional Ángel Valencia advierte que recortes al Ministerio Público en el Presupuesto 2027 aumentarán la impunidad

La máxima autoridad del organismo rechazó la gradualidad presupuestaria propuesta por Hacienda y alertó sobre la falta de personal para responder a los más de 2 millones de denuncias estimadas al 2026, lo que obligaría a recurrir a procedimientos abreviados con penas más bajas.