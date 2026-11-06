Fiscal nacional Ángel Valencia advierte que recortes al Ministerio Público en el Presupuesto 2027 aumentarán la impunidad

La máxima autoridad del organismo rechazó la gradualidad presupuestaria propuesta por Hacienda y alertó sobre la falta de personal para responder a los más de 2 millones de denuncias estimadas al 2026, lo que obligaría a recurrir a procedimientos abreviados con penas más bajas.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios que afectarían al Ministerio Público, incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. En entrevista con Radio Universo, Valencia señaló que esperaba que la ley de Presupuesto "se aplicara tal como estaba previsto originalmente, desde el comienzo del próximo año, para que podamos hacer mejor nuestro trabajo". "Porque poca gente significa que no podemos ir a tantos juicios orales como quisiéramos y tenemos que ir a más abreviado. Y más abreviado significa pena más baja, significa mayor impunidad", indicó. En esa línea, el fiscal nacional sostuvo que la gradualidad propuesta por el Ministerio de Hacienda representa "un retroceso". Además, comentó que han sostenido conversaciones con la cartera y que esperan "que esta diferencia respecto de la forma como se implementa esa gradualidad prevista en la ley, puedan repararse y contar con los fiscales que necesitamos en los lugares, donde estamos con necesidades de personal". Asimismo, detalló que "las causas que recibimos cada año al 2026 van a superar los 2 millones de denuncias, va a haber aumentado en un 50% la carga de trabajo. El aumento de fiscales que está previsto en cuatro años no alcanza a cubrir, por supuesto, ese aumento de causa". La máxima autoridad del Ministerio Público advirtió que los recortes implican "más posibilidad de impunidad para los delincuentes". En ese contexto, señaló que "los últimos tres años hemos conseguido, con los recursos con los que contamos, reducir la brecha impunidad, hemos conseguido reducir los archivos provisionales en las causas con imputado conocido y aumentar las condenas". "Hemos podido demostrar que si recibimos más recursos, somos capaces de hacer más justicia", concluyó el fiscal nacional.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, manifestó su preocupación por los recortes presupuestarios que afectarían al Ministerio Público, incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.
En entrevista con Radio Universo, Valencia señaló que esperaba que la ley de Presupuesto "se aplicara tal como estaba previsto originalmente, desde el comienzo del próximo año, para que podamos hacer mejor nuestro trabajo".
"Porque poca gente significa que no podemos ir a tantos juicios orales como quisiéramos y tenemos que ir a más abreviado. Y más abreviado significa pena más baja, significa mayor impunidad", indicó.
En esa línea, el fiscal nacional sostuvo que la gradualidad propuesta por el Ministerio de Hacienda representa "un retroceso". Además, comentó que han sostenido conversaciones con la cartera y que esperan "que esta diferencia respecto de la forma como se implementa esa gradualidad prevista en la ley, puedan repararse y contar con los fiscales que necesitamos en los lugares, donde estamos con necesidades de personal".
Asimismo, detalló que "las causas que recibimos cada año al 2026 van a superar los 2 millones de denuncias, va a haber aumentado en un 50% la carga de trabajo. El aumento de fiscales que está previsto en cuatro años no alcanza a cubrir, por supuesto, ese aumento de causa".
La máxima autoridad del Ministerio Público advirtió que los recortes implican "más posibilidad de impunidad para los delincuentes". En ese contexto, señaló que "los últimos tres años hemos conseguido, con los recursos con los que contamos, reducir la brecha impunidad, hemos conseguido reducir los archivos provisionales en las causas con imputado conocido y aumentar las condenas".
"Hemos podido demostrar que si recibimos más recursos, somos capaces de hacer más justicia", concluyó el fiscal nacional.