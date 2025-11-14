Fiscal Nacional afirma que "Muñeca Bielorrusa" es una "causa compleja" y defiende la labor del Ministerio Público

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a las críticas de la jueza Michelle Ibacache al Ministerio Público en la formalización de los abogados Gonzalo Migueles -pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco-, Mario Vargas y Eduardo Lagos, por el caso "Muñeca Bielorrusa".

En conversación con Tele13 Radio, la autoridad señaló que “es una causa compleja, pero la facultad de dirección siempre la tiene el Juzgado de Garantía. Son hechos complejos, esto no es un asalto a una gasolinera, o sea, es un poquito más complejo que eso, pero quien pone los tiempos de duración de la audiencia es un tribunal”.

Respecto a las diligencias "exprés" que realizó la Fiscalía y que se expusieron durante la audiencia del jueves, la máxima autoridad del Ministerio Público sostuvo que “la investigación sigue vigente, la investigación no se suspende, y si tú estás 7 días metido dentro de una sala y la defensa hace afirmaciones respecto de hechos que aparentemente son falsos, y la Fiscalía continúa con la investigación”.

Y recalcó que "la policía sigue trabajando, y se obtiene información que da cuenta de que aseveraciones hechas por la defensa en esta larga audiencia no se ajustan a los hechos, el fiscal cometería una falta si no le transmitiera al tribunal que hay antecedentes que dan cuenta de que esa afirmación hecha por la defensa no es efectiva o no es correcta”.

“No podría omitir solo porque está en una audiencia, omitir mencionarla. Lo que tiene que hacer es, este nuevo antecedente, ponerlo en conocimiento de la defensa y ponerlo en conocimiento del tribunal también para una mejor resolución. La investigación no se suspende por el hecho que estemos en una audiencia de formalización, más todavía una formalización tan larga”, añadió.

