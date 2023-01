Fiscal Nacional afirma no tener información sobre maras en Chile y dice que "no quisiera difundir especulaciones"

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, descartó los dichos del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien apuntó a que las maras, violentas bandas delictuales de su país, habían llegado hasta Chile, algo que posteriormente negó.

En específico, el salvadoreño dijo que "ya tenemos reportes de algunas células de la MS, la Mara Salvatrucha, que se ha instalado en el norte de Chile y otros países del sur, están siendo objeto de desplazamiento", a propósito de la guerra contra las pandillas en el marco de un régimen de excepción constitucional encabezado por Nayib Bukele.

Al respecto, la cabeza del Ministerio Público afirmó que "no tengo información sobre el particular que permita sostener que eso es efectivo y no quisiera difundir especulaciones sobre ello. Cuando tengamos antecedentes y sea conveniente y necesario compartirlo con la comunidad, así lo vamos a hacer".

"Quiero reiterar que me apego estrictamente a lo que han planteado los fiscales a cargo de las investigaciones de crimen organizado, los fiscales regionales en las zonas donde ello tiene más presencia. Lo que ha señalado el fiscal de Arica, de Tarapacá, los fiscales regionales metropolitanos", indicó, considerando que los persecutores han negado la presencia de las maras durante enero.

Valencia aseveró que "ese antecedente lo recibimos, lo traspasamos, lo analizamos, pero nos parece inconveniente difundir entre la comunidad mayor información sobre rumores respecto de la presencia en Chile de organizaciones criminales peligrosas sin que ello tenga sustento genuino, porque ello más que contribuir a la investigación de organizaciones de eso tipo difunde temor".

"Recibimos ese antecedente y lo remitimos a los fiscales a cargo de las investigaciones", zanjó.

El Fiscal Nacional también se refirió a la detención de Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y prófugo de la justicia hace casi un año, quien fue arrestado en Argentina.

Sobre esto mencionó que "como Fiscalía Nacional cumplimos con nuestras obligaciones de solicitar a Interpol (Policía Internacional) que se subiera la alerta de azul a roja, y ello, afortunadamente, de manera oportuna se realizó".

En esa línea, valoró el trabajo de la Fiscalía Regional de Los Ríos ya que "también cumplió diligentemente con su obligación de solicitar la extradición y confiamos en que el trabajo de los fiscales va a permitir traer a esta persona a Chile para los efectos de que cumpla con sus responsabilidades legales".

