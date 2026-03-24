Fiscal Nacional adelanta que “en los próximos días” habrá novedades sobre interrogatorio a Maduro por caso Ojeda

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se refirió a la posibilidad de que Nicolás Maduro, hoy detenido en Nueva York, sea interrogado en el marco del caso del asesinato en Chile del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda.

En conversación con radio Cooperativa, entregó detalles de la reunión que sostuvo en Washington con la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, sobre dicho tema y aclaró que “eso es una atribución del fiscal Héctor Barros".

"Es el fiscal Héctor Barros el que tiene que tomar la decisión de cuándo hacerlo. Pero, hasta donde tengo entendido, considerando las gestiones previas que ya se habían realizado, muy probablemente, dentro de los próximos días, esta semana o la próxima habrá novedades”, dijo.

El líder del Ministerio Público advirtió que la concreción de la diligencia depende de “múltiples factores”. “En el contexto de un procedimiento judicial tiene que haber primero disposición de la autoridad a poder cooperar”, explicó, señalando que ese apoyo está condicionado a que “una gestión de ese tipo no entorpezca, por ejemplo, la investigación que ellos mismos llevan adelante”.

Valencia defendió la pertinencia de la medida: “Con el interrogatorio de Maduro lo que estamos haciendo es tratar de actuar con diligencia, con la debida diligencia. Nos parece que es una diligencia mínima, que pecaríamos de negligentes si no lo hubiéramos hecho, considerando que hay antecedentes que apuntan hacia Diosdado Cabello y que Maduro era su superior jerárquico o su jefe”.

El fiscal reconoció las limitaciones de la indagatoria, como la disposición de Maduro a declarar y la verificación de sus dichos. Sin embargo, subrayó el valor de la cooperación estadounidense: “Por eso es tan valiosa la manifestación o la declaración de la fiscal Bondi en orden a poder prestar como Fiscalía de los Estados Unidos Federal, toda la disposición, toda la cooperación para que podamos esclarecer el homicidio de Ojeda, porque no es el único antecedente que es posible que ellos tengan”.

Al finalizar, Valencia precisó que las autoridades norteamericanas podrían contar con dispositivos electrónicos de Maduro, interceptaciones de sus comunicaciones e información sobre transferencias bancarias.

“Esa información podría ser también de utilidad y nosotros la miramos con expectativas quizás un poco más altas que esta incertidumbre acerca de la declaración de Nicolás Maduro”, comentó.

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