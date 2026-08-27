Fiscal Nacional aborda la reforma de seguridad y sostiene que "siempre es posible concebir algunas reformas a nuestra Constitución"

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, se mostró partidario de reformar la Constitución para entregar más herramientas en la persecución de la delincuencia organizada, aunque recalcó que la prioridad debe ser definida por las autoridades políticas.

En entrevista con radio Universo manifestó que "por supuesto que siempre es posible concebir algunas reformas a nuestra Constitución que pudieran contribuir a darnos más herramientas para perseguir a la delincuencia organizada. Yo creo que eso no cabe duda".

Añadió que “ahora, es a las autoridades políticas a quienes les corresponde asignar esa prioridad".

"Ha habido resultados, pero no hay ningún sistema humano que no admita mejoras, dentro de esos los sistemas de reglas, y la Constitución es un sistema de reglas", complementó.

Como ejemplo, recordó que "desde que asumimos dijimos, podemos hacer esto, pero se necesita una Fiscalía supraterritorial. El Ejecutivo y el Congreso recogieron ese planteamiento y reformaron la Constitución, porque la Fiscalía supraterritorial requirió una reforma constitucional para crearla".

Además, Valencia se refirió al no poder actuar por falta de recursos: “La primera es una declaración de principios al interior de la Fiscalía, de esas convicciones con las que uno llega. Uno de los cánceres que hemos enfrentado en los últimos años ha sido escudarnos o justificar nuestros problemas y nuestra incapacidad para enfrentar ciertas situaciones en los recursos con los que contamos, tanto jurídicos como materiales y humanos”, dijo.

“Entonces decir, cada vez que afecta a un problema, decir, bueno, es que con los recursos que tenemos no podemos", aseguró.

Y sostuvo que "tenemos que enfrentar el problema, los desafíos que tenemos como país en materia de seguridad, los que nos corresponden como Fiscalía, los recursos que tenemos".

"En consecuencia, nosotros día a día hacemos el esfuerzo por enfrentar a la delincuencia organizada, particularmente la transnacional, con los recursos jurídicos y ahí incluyo a la Constitución, de humanos y materiales de los que el Estado pone a nuestra disposición para esa tarea", finalizó.

PURANOTICIA