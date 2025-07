Fiscal Marcos Pastén será quien investigará el caso del sicario venezolano liberado e imputado por el asesinato del “Rey de Meiggs”

El fiscal Marcos Pastén, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, liderará la investigación por la liberación de Osmar Ferrer, imputado por el asesinato de José Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Pastén indicó que se está verificando la autenticidad de la orden judicial que permitió la excarcelación, pese a que Gendarmería y el Gobierno afirman que el documento fue recibido por los canales regulares y es original.

La institución penitenciaria confirmó que el oficio fue emitido el 10 de julio por el Juzgado de Garantía y que se cumplió lo dispuesto en la resolución.

“Estamos verificando y tampoco puedo descartar o afirmar que se trate de un error. Precisamente lo que tenemos que determinar es cuál es el origen de esta decisión”, explicó el persecutor.

“Yo me enteré en el día de ayer, cuando la Fiscalía y el Ministerio Público también se entera. La forma en que se entera el Ministerio Público es algo que yo no puedo referir porque necesariamente tiene que ver con la investigación y las diligencias en cuanto a la captura de detenidos”, agregó.

“Es materia de la investigación, precisamente si se respetaron o no se respetaron los protocolos. En el mismo procedimiento, nosotros lo que tenemos vislumbrado hasta el momento es que, efectivamente una vez terminada la audiencia, pocos minutos después, no más de 15 minutos después, tendrían que verificar las horas, pero no mucho más que eso, ser despacharon los oficios”, explicó.

“La verdad, todo esto es un procedimiento de carácter electrónico, yo hablo de oficios y tenemos aquí el punto en que estos son procedimientos de comunicación electrónica entre el Poder Judicial y Gendarmería de Chile”, señaló.

Pastén detalló que se investigan los delitos de posible evasión de un detenido, negligencia, negligente doloso y falsificación. “No descartamos ninguna hipótesis”.

ANTECEDENTES

La Fiscalía Nacional confirmó que uno de los tres sicarios venezolanos que mataron al comerciante José Felipe Reyes Ossa, conocido como "El rey de Meiggs", fue liberado mediante una supuesta orden del 8º Juzgado de Garantía de Santiago.

Osmar Alexander Ferrer Ramírez fue formalizado por homicidio y quedo en prisión preventiva el 9 de julio pasado junto a sus dos cómplices. Sin embargo, al día siguiente fue liberado del penal Santiago 1 luego de que Gendarmería recibió la cuestionada orden.

Por lo mismo, la fiscalía -que se enteró de la liberación ayer en la tarde- inició una investigación penal por falsificación de instrumento público o la alteración dolosa de sistemas informáticos, según los antecedentes conocidos hasta ahora. Además, solicitó una nueva orden de detención contra Ferrer Ramírez.

Reyes Ossa fue asesinado en la comuna de Ñuñoa el 19 de junio pasado. El martes 8 de julio, el OS9 de Carabineros detuvo a los tres sicarios en la comuna de Estación Central.

Los sujetos, que pertenecerían al Tren de Aragua, cobraron 30 millones de pesos, pero solo alcanzaron a cobrar $4,5 millones. La PDI busca al autor intelectual del crimen.

