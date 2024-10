Fiscal Marcos Pastén: ''El sistema carcelario tiene que ser modificado''

El fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén, sostuvo que el Gobierno debería avanzar hacia una modificación integral del sistema penitenciario, en lugar de poner todas sus fichas en la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad.

En entrevista con Cooperativa, el persecutor precisó que "una cárcel para 500 personas puede no puede ser suficiente, en el sentido de que todos sabemos que se va a demorar, aun cuando se aprueben las normas de 'fast-track' que propone el Ministerio de Justicia, (estará operativa) en no menos de cinco años".

"La pregunta es: ¿Podemos esperar cinco años para tener una cárcel? ¿Si hoy anunciamos una cárcel, es desincentivo suficiente para que las bandas de crimen organizado dejen de operar? Yo creo que es insuficiente", enfatizó.

En su opinión, la discusión se debe reenfocar hacia "un crecimiento del sistema carcelario. Tiene que ser modificado", apuntó.

"Si aplicamos las reglas generales del régimen interno a todos los internos por igual, se podría suponer -por ejemplo- que una persona que sea condenada por delitos graves, como tráfico de drogas, homicidio, tráfico de armas, en fin, eventualmente podría acceder a beneficios penitenciarios o a libertad condicional pasado un cierto tiempo: tres cuartos de la pena en los casos más graves, la mitad de la condena en los demás", sostuvo.

"Entonces la pregunta que yo hago es: ¿Eso es lo que queremos? ¿Queremos hacer rebaja de condena por buena conducta como la hacemos al resto de la población penal?", cuestionó Pastén.

"No basta con la construcción de la cárcel, sino que discutamos el sistema en completo; la sola cárcel, por sí misma, me da la impresión de que no es un desincentivo suficiente para que estas bandas no se quieran instalar en Chile", insistió el persecutor de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.

En la misma línea, descartó que penas más severas o tipificar nuevos ilícitos sean la solución: "Creo que en los últimos 20 años se han creado más de 300 tipos penales y se han aumentado las penas de una manera importante en muchos delitos; sin embargo, sentimos que la delincuencia avanza y cada vez, la sociedad tiene menos seguridad".

