Fiscal ECOH aseguró que “Baby Bandito” denunció en mayo pasado haber sido víctima de una encerrona con disparos

La madrugada de este sábado, Kevin Olguín Sepúlveda -conocido en el mundo delictual como “Baby Bandito”- fue identificado como una de las víctimas del doble homicidio ocurrido en Cerro Navia.

El fiscal ECOH Fernando Anaís confirmó que el vehículo en el que se desplazaba junto a su pareja era de su propiedad, y que tras el ataque armado perdió el control del automóvil, estrellándose contra un árbol.

También descartó que el lugar del crimen correspondiera a su domicilio, señalando que residía en una comuna aledaña. Además, reveló que Olguín había denunciado en mayo haber sido víctima de una encerrona con disparos.

Según consigna La Tercera, Olguín adquirió notoriedad pública en 2014 como uno de los nueve autores del llamado “Robo del siglo”, ocurrido en el Aeropuerto de Santiago. El 12 de agosto de ese año, seis sujetos llegaron en un furgón a una zona de carga donde trabajadores de la empresa Brinks descargaban bolsas con dinero en efectivo. Armados, los delincuentes sustrajeron $6 mil millones y huyeron en dos vehículos por rutas opuestas.

Según el Ministerio Público, uno de los autos era conducido por Olguín, quien facilitó la huida arrojando “miguelitos” al pavimento. La banda logró salir del país, y Olguín, junto a su pareja Ámbar, se instaló en Europa, donde exhibía una vida de lujos en redes sociales. Fue ubicado en Milán, Italia, donde la prensa lo bautizó como “Baby Bandito”, aunque no fue capturado en ese momento. Su detención se concretó en 2016 en Barcelona.

Tras ser extraditado, Olguín pasó siete meses en prisión preventiva. Fue condenado a cuatro años de libertad vigilada, pero la sentencia fue apelada para que cumpliera pena efectiva. Para entonces, ya se encontraba inubicable.

En 2017 fue vinculado a un “portonazo” contra el conductor de televisión Rafael Araneda. Detenido en 2018, permaneció privado de libertad hasta junio de 2021. Posteriormente, fue condenado a 81 horas de servicio comunitario por su participación en el robo de un camión.

