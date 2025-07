Fiscal dice que exfuncionario del Ejército prófugo es "un blanco principal" en investigación por tráfico de drogas

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, comentó que el exfuncionario del Ejército que se mantiene prófugo es “un blanco principal” en la investigación que se realiza por el tráfico de drogas en la institución militar.

“Estaba cumpliendo funciones en Pozo del Monte. Él estaba ya con retiro, estaba retirado o en las últimas actividades administrativas para su retiro y sí, es una persona que es para nosotros un blanco principal y está con la orden de detención respectiva”, indicó en una pauta de la PDI en Iquique.

La fiscal formalizó y logró la prisión preventiva de siete exsuboficiales de la 2° Brigada Acorazada Cazadores de Pozo Almonte y una civil, que montaron una caravana de vehículos para mover por tierra hacia el sur 161 kilos de cocaína y 30 kilos de pasta base.

Habrían sido 11 los viajes en los que el grupo logró trasladar droga desde un campamento en Alto Hospicio, donde estaba su base de operaciones, hasta narcotraficantes de la región Metropolitana.

La fiscal regional se refirió, también, a los mensajes borrados en los teléfonos de los imputados por el caso de narcotráfico detectado en la Fuerza Aérea de Chile (FACH), destacando que “afortunadamente”, el Ministerio Público cuenta con tecnología para acceder a esos registros.

“Eso es un proceso, no es inmediato. Y en eso están los analistas para poder recuperar esos mensajes borrados. Así que esperamos poder rescatarlo todo para establecer, efectivamente, la intervención o no de otras personas, el modus operandi y si es que, dentro de esta estructura, que son los tres que yo he dicho que son los principales, existen algunos otros que hayan intervenido, como en el caso de los dos coimputados a quienes se le atribuye solamente el delito de tráfico”, comentó.

PURANOTICIA