Fiscal detalla modus operandi del Tren de Aragua en Chile y dice que "es fundamental que el Ejército se mantenga en la frontera"

La fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, abordó el juicio que se lleva a cabo en contra de los líderes de la organización criminal Tren de Aragua y las consecuencias que dicha investigación tendrá para las organizaciones que operan en el país.

En conversación con radio Pauta, la autoridad del Ministerio Público detalló el inicio de las investigaciones que involucran a bandas del crimen organizado en el país. Explicó que las primeras alertas que recibieron en Tarapacá fueron en el 2021, y a través de una serie de investigaciones y escuchas a llamados telefónicos, pudieron darse cuenta que el Tren de Aragua estaba operando en Chile desde el 2019.

“Ahí aparece 'Estrella', y el 'Niño Guerrero'. Nos damos cuenta de que efectivamente Carlos González Vaca, Alias 'Estrella', se encuentra en nuestro país operando, y lo relevante es que esta operación involucra una estructura, es decir, hay personas que cumplen funciones determinadas para controlar el territorio, y que además tenía un vínculo directo con el 'Niño Guerrero'”, recordó la fiscal.

“Cada una de las operaciones pasaba por la autorización de Estrella en suelo nacional, pero Héctor Guerrero, alias el 'Niño', líder de la organización criminal más grande de Venezuela y con presencia en el resto de América Latina visaba cada una de las acciones”, relató.

“Por ahora tiene un paradero indeterminado para nosotros, está con orden de detención, pero no hemos podido solicitar la extradición, que es el paso siguiente”, señaló.

De acuerdo con la indagatoria que lleva adelante la fiscal Steinert, cuando González Vaca, alias 'Estrella', llegó a Chile lo hizo por instrucción directa de Guerrero, de quien había sido su guardaespaldas personal, para controlar los negocios en suelo nacional.

“A 'Estrella' le dan la bienvenida y lo reconocen como el brazo derecho y quien da la luz de 'Niño Guerrero'; porque dentro de la jerga utilizada, dar la luz o tener luz alta, es que estás dentro de los líderes principales y se viene acá con una misión específica que era el control del territorio, en particular la frontera chileno-boliviana, para después expandirse”, complementó.

Según la persecutora, “el Tren de Aragua ve a Chile como un país lucrativo para ellos, y en definitiva lo que esperan es operar y controlar el territorio para enviar las platas hacia Venezuela y después volver millonarios”.

Consultada por los delitos cometidos por la organización, Steinert dijo que “sucedían cuando personas, que no son integrantes de la organización, no cumplen instrucciones o no pagan alguna multa o vacuna, como se dice en su jerga”.

“Ese es el modus operandi y así van controlando los territorios a través de amenazas, extorsiones y la comisión de estos ilícitos; son ellos los autores principales, entonces lo que nosotros buscamos a través de esta estrategia de investigación es probar al tribunal que no son hechos aislados, sino que actúan como organización criminal con funciones específicas y que es distinto a lo que ocurría antes en Chile”, dijo la fiscal Trinidad Steinert.

CUIDADO DE LAS FRONTERAS

Debido a lo extenso del territorio y en particular lo que sucede en el norte del país con la migración irregular, la fiscal Steinert reiteró que “es fundamental que el Ejército se mantenga en nuestra frontera. Yo sé que hay un debate cada cierto tiempo sobre si se mantiene o no el Ejército. Yo creo que el que esté el Ejército en nuestras fronteras es importante".

“Ahora, si efectivamente se determina que no tiene que ser el Ejército, que exista una unidad policial especializada en ese sentido. Uno no se da cuenta desde Santiago, pero estando acá uno se da cuenta que nuestra frontera es vulnerable, que es extensa y, por lo tanto, tiene que haber una presencia policial, sea Ejército, sea una policía especializada, o como se llame”, finalizó.

