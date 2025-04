Fiscal descarta que Monsalve "no haya tenido conciencia" durante presunta comisión de delitos: "Hizo un intenso uso de su celular"

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió mantener la prisión preventiva de Manuel Monsalve, tras una audiencia de revisión de medidas cautelares realizada este miércoles.

La defensa, liderada por Víctor Providel, argumentó que el exsubsecretario del Interior no recuerda los hechos ocurridos el 22 de septiembre en el Hotel Panamericano, donde presuntamente se cometieron los ilícitos.

Sin embargo, el fiscal Francisco Jacir presentó pruebas que contradicen esta versión, incluyendo el análisis del teléfono móvil de Monsalve, que muestran actividad intensa durante la noche de los presuntos hechos.

"Un intenso uso de su teléfono celular, de distintas aplicaciones (...) la noche del día 22 y la madrugada del día 23 de septiembre del año pasado", precisó.

Además, se reveló el uso de una aplicación antes de los presuntos delitos, lo que refuerza la idea de que el acusado era consciente de sus acciones.

“Se descarta que el imputado no haya tenido conciencia de lo que estaba efectuando. Monsalve usó una aplicación en un determinado periodo de tiempo previo a la comisión de los delitos que no dan cuenta, en definitiva, de una inconsciencia de su parte en cuanto a no saber qué es lo que estaba llevando a cabo”, explicó el persecutor.

La Fiscalía también destacó la eliminación de conversaciones con la víctima en el dispositivo de Monsalve, realizadas antes de la denuncia.

Estos antecedentes, junto con el riesgo procesal, justifican la continuidad de la medida cautelar. El caso sigue siendo relevante por sus implicancias políticas y legales.

