Fiscal decide "no perseverar" en investigación por el caso Sierra Bella: exalcaldesa Hassler queda libre de cargos

El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, anunció que el Ministerio Público decidió "no perseverar" con la investigación sobre el caso Sierra Bella.

La indagatoria buscaba establecer eventuales delitos en la fallida compra de la exclínica ubicada en el centro de Santiago, impulsada por la administración municipal anterior.

Una de las principales protagonistas del caso fue la exalcaldesa Irací Hassler (PC), quien figuraba en calidad de imputada desde 2023.

Así lo informó este lunes el Ministerio Público, que, además de comunicar que en esta fecha se agotó el plazo investigativo, solicitó una audiencia al 7° Juzgado de Garantía de Santiago para discutir con los demás intervinientes no continuar con la causa.

“Que, con fecha 26 de mayo de 2025 se cerró la investigación y encontrándome dentro de plazo legal, comunico a S.S. que he decidido no perseverar en el procedimiento, porque no se han podido reunir los antecedentes necesarios para proseguir con la persecución penal, por lo que pido a US. fijar audiencia para debatir sobre la decisión de no perseverar en el procedimiento”, se señala en el escrito.

Así las cosas, ahora el tribunal deberá fijar una audiencia lo que podría ocurrir en los próximos días. Cooper investigaba a Hassler por el presunto delito de fraude al Fisco en lo que fue la fallida compra de una clínica que iba a realizar el Municipio de Santiago.

El abogado querellante por el Partido Republicano, Sergio Rodríguez Oro, criticó la decisión adoptada por el persecutor: “Es extremadamente grave. Implica una interpretación restrictiva del delito de fraude al Fisco. No sólo se sanciona el engaño, sino que también la administración desleal del patrimonio público”.

“De aquí en adelante cobrarle al Fisco descaradamente caro y consentir en ello el funcionario público, ha dejado de ser delito. Se ha normalizado que gastar irresponsablemente el dinero fiscal es impune”, agregó.

La decisión de Cooper se da en medio de los cuestionamientos que el fiscal está enfrentando en su contra, mayormente por parlamentarios de oficialismo, luego de que ordenara realizar un allanamiento en la casa de la diputada comunista Karol Cariola justo el día en que esta estaba dando a luz a su primer hijo.

Ese operativo llevó a que congresistas del Partido Comunista y del Frente Amplio presentaran en la Corte Suprema un requerimiento de remoción contra Cooper, que actualmente se encuentra activo.

En ese marco, el máximo tribunal debería fijar en las próximas semanas una audiencia para que los intervinientes, los abogados de los partidos oficialistas y el defensor de Cooper, Matías Inzunza, aleguen ante el pleno de la Corte Suprema.

Por otro lado, al fiscal regional de Coquimbo se le abrió un nuevo flanco luego de que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidiera removerlo del caso ProCultura.

La decisión de la máxima autoridad del Ministerio Público se dio luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogiera un recurso de amparo de Josefina Huneeus y declarara ilegal la intervención de su teléfono celular, lo que fue solicitado por el equipo de Cooper.

Fueron varias las diligencias que el persecutor realizó en torno a la investigación. En abril de 2023, funcionarios de la Brigada Anticorrupción de la PDI llegaron a los domicilios de tres tasadores que participaron en la fallida compra. Esa vez, efectivos de la PDI se llevaron computadores, celulares y dispositivos tecnológicos desde los inmuebles que habitan los tres arquitectos que valorizaron en más de $8 mil millones la exclínica.

A esa diligencia se sumó a la entrega voluntaria de teléfonos y notebooks en la Municipalidad de Santiago, donde, según un acta de la PDI, Hassler ese día manifestó no poseer celular institucional y se negó a la entrega del personal.

Posteriormente se conoció, a través de un requerimiento de transparencia, que sí tenía uno asignado con recursos fiscales.

PURANOTICIA