Fiscal de Venezuela descarta participación de su gobierno en crimen de Ojeda y arremete contra Boric: "Es un Presidente repudiado"

El fiscal general de Venezuela, Tarek William, criticó duramente al Presidente Gabriel Boric por vincular el crimen de Ronald Ojeda con el gobierno de Nicolás Maduro, y destacó la labor de Daniel Jadue, quien se encuentra imputado en el marco del caso Farmacias Populares.

En conversación con Canal 13, la autoridad afirmó que "Boric está, según las encuestas, literalmente en el suelo. Es un Presidente repudiado, odiado por la gente que ha visto cómo él ha traicionado a todos los mártires que se alzaron, esa juventud que fue tiroteada, producto de la represión que desató Piñera contra esa juventud que buscó un cambio estructural".

El fiscal general venezolano aseguró que “Boric agarró, utilizó unas llamadas primarias en la izquierda. Todos sabemos que hubo una trampa para dejar de lado a (Daniel) Jadue”.

“El alcalde ha sido considerado el mejor alcalde de todos los tiempos en Chile por dar la oportunidad al pueblo chileno de tener medicamentos a bajo costo fue aprehendido. Boric no tenía la oportunidad de ser nada en Chile, se catapulta en la rebelión estudiantil y apenas llega al gobierno traiciona el legado”, añadió.

Por otro lado, Tarek William respondió los dichos del mandatario sobre el eventual vínculo del régimen de Nicolás Maduro en el crimen contra el exteniente Ronald Ojeda.

"Yo, como fiscal general, con una larga trayectoria en defensa de los Derechos Humanos, me niego a aceptar que vengan a leerle un papel a un delincuente y él decir que la autoridad venezolana hizo tal cosa. Basta de mentir y utilizar a Venezuela para favorecer el relato contra nuestra democracia", expresó.

Asimismo, mencionó que "al principio la Fiscalía chilena dijo que era un ajuste de cuentas entre delincuentes, y de la nada cambió la opción y comenzó a decir lo que sabemos. Me parece canallesco todo".

