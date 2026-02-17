Fiscal Cristián Aguilar defiende desafuero de Claudio Orrego por caso ProCultura ante Corte de Apelaciones

El fiscal Cristián Aguilar defendió ante la Corte de Apelaciones de Santiago la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en el marco del caso Procultura.

Según consignó La Tercera, Aguilar descartó que el rechazo a la prisión preventiva de Alberto Larraín pudiera tener algún tipo de incidencia respecto a la petición de desafuero de Orrego.

“¿Hay antecedentes suficientes? Nos parece que sí. Tanto de la existencia del delito como de su participación. Entendemos que sí, hay concierto. Entendemos que sí, hay dolo. Entendemos que hubo perjuicio al Estado", argumentó.

El persecutor señaló que "acá no son tan solo los 1.686 millones o los 1.000 millones que no fueron restituidos. Estamos hablando de un proyecto social que impactaba en esa época post-pandemia, el año 2022, respecto de aquellas personas jóvenes, adultos, que tenían tendencia a suicidas o para aportar a quienes habían ya tomado esa decisión y sus familias necesitaban asistencia".

Asimismo, explicó esos dineros “no llegaron” a su destino debido a que "la fundación ProCultura no respondió ¿Podría haber respondido? Tampoco. No tenía la experticia particular".

"El problema es que acá se afectó a la comunidad toda de la Región Metropolitana a un sector de los más vulnerables. Y también eso debe ser considerado. No es tan solo la probidad administrativa o el patrimonio fiscal. Sino que también es la comunidad toda que se ve afectada de recibir un servicio", indicó el fiscal.

PURANOTICIA