Fiscal Cooper valora decisión de la Corte Suprema y afirma que "no es grato para nadie estar cuestionado de esta manera"

Tras el fallo unánime de la Corte Suprema que rechazó su remoción, el fiscal Patricio Cooper defendió su actuación y respondió a las acusaciones en su contra.

En conferencia de prensa desde La Serena, el persecutor afirmó que los diputados ejercieron sus derechos constitucionales al presentar el requerimiento, pero recalcó que “lo que vale en tribunales son los hechos, no la política”.

También responsabilizó a la entrega oficial de antecedentes como origen de las filtraciones en el caso Sierra Bella. “Entre diciembre, si bien no me equivoco, el 18 de diciembre de 2024 al 3 de marzo del 2025, cuando estuvo solamente en poder de la Fiscalía Regional de Coquimbo, dichos informes no salieron a la luz pública. Y eso es un hecho contundente”.

Consultado por la investigación a la diputada Karol Cariola y la frustrada compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, el fiscal aclaró que el juicio de remoción no lo privó de realizar su trabajo habitual. “Yo nunca he sido sujeto a un sumario administrativo por ninguna actuación mía en estas causas. No estoy suspendido de funciones y, por lo tanto, esas causas, han seguido siendo investigadas por el equipo de la Fiscalía Regional de Coquimbo que lleva a estas causas”.

“Estamos con full diligencias y ya se sabrá cuando habrá novedades”, dijo respecto a estas causas.

Sobre el proceso que buscó sacarlo del Ministerio Público y los contratiempos que pudiera haber sufrido su trabajo, sostuvo que “la verdad es que siempre distrae. Esta solicitud de remoción, yo creo que no es grato para nadie estar cuestionado de esta manera, porque no se trata aquí de que a uno lo reasignen de caso, sino que el juicio de remoción indica que la persona que ostenta el cargo, o sea, yo, como fiscal regional de Coquimbo, no soy idóneo para ser fiscal regional y que no cumplo los principios estándares éticos mínimos para ese cargo y para pertenecer al Ministro Público”.

“Y, por lo tanto, cuando hay un cuestionamiento de ese orden por parte de 10 diputados, claro, por supuesto que trae consigo, digamos, cuestionamientos, digamos, internos de uno y eso inevitablemente lo distrae un poco de las funciones de día a día. Tuve la suerte de contar con un excelente equipo que me permitió seguir adelante con el trabajo este año en toda la región y eso demuestra también los resultados”, cerró el persecutor.

La Corte Suprema rechazó el requerimiento presentado por un grupo de diputados oficialistas que solicitaba la remoción del fiscal regional de Coquimbo.

El fallo del máximo tribunal descarta la posibilidad de destitución, decisión que exige el respaldo de al menos cuatro séptimos de sus integrantes, conforme al procedimiento establecido para la remoción de fiscales regionales.

Patricio Cooper es el cuarto fiscal regional en enfrentar una solicitud de remoción ante la Corte Suprema desde 2019, lo que evidencia diferencias entre sectores políticos y el Ministerio Público en el ejercicio de sus atribuciones investigativas.

PURANOTICIA