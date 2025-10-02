Fiscal Barros acusa a Diosdado Cabello de encargar asesinato de Ronald Ojeda y no descarta pedir extradición del Ministro venezolano

El fiscal metropolitano Sur y coordinador ECOH, Héctor Barros, reiteró hoy que el secuestro y asesinato en Chile del exteniente venezolano Ronald Ojeda "fue encargado y pagado concretamente" por Diosdado Cabello, el número 2 del régimen de Nicolás Maduro, por quien incluso no descartó una posible solicitud de extradición.

"En este caso en particular han surgido antecedentes de la propia investigación que van dando cuenta de que esto habría sido un encargo político del gobierno (de Venezuela). Particularmente, quien habría pagado y encargado este delito concretamente al Tren de Aragua apuntan a Diosdado Cabello", aseguró el persecutor en entrevista con TVN.

Respecto al rol de Cabello, el fiscal Barros incluso no descartó una posible solicitud de extradición pese a que "debemos tener claro que, de acuerdo con la constitución venezolana, la extradición no existe en su país".

"También se podría pedir (extradición) respecto de él (Diosdado Cabello), en la medida en que nosotros sigamos avanzando en la investigación, o sea, que los antecedentes que ya tenemos puedan robustecerse un poco más para efecto de llegar a esa situación. Nosotros perseguiremos a quien corresponda y en el país en que esté", afirmó.

Asimismo, el persecutor comentó que "la verdad que uno pueda decir de la investigación es una, y lo que podemos probar en este momento con los antecedentes, otra".

"En este caso, en particular, existen antecedentes claros que apuntan hacia Diosdado Cabello. Lo que pasa es que lo que requerimos es un estándar superior para efecto de poder formalizar. Si tengo dudas si es un crimen político o no, jamás", expresó.

El representante del Ministerio Público subrayó que el vínculo de Diosdado Cabello con el asesinato "lo hemos sostenido desde el primer momento. Hicimos un análisis con todos los antecedentes y todos los casos anteriores y posteriores, pero este, claramente, tiene un perfil político".

"Secuestran a una persona caracterizados como funcionarios de la Policía de Investigaciones, que jamás había ocurrido en este país, nunca pidieron un rescate por la víctima y el Tren de Aragua jamás había tomado secuestrada a una persona sin pedir rescate para luego asesinarla, enterrarla y enterrarla bajo cemento para que el cuerpo nunca se encontrara", finalizó.

