Fiscal anticorrupción e investigaciones en curso: “Nuestros ritmos no son los ritmos políticos”

Hace un año y ocho meses, la fiscalía regional de Antofagasta inició una investigación por irregularidades en convenios entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta. El caso involucró a militantes de Revolución Democrática (RD) y afectó a la administración del Presidente Gabriel Boric.

Este caso se expandió a casi todas las regiones, involucrando a autoridades de diferentes partidos políticos y poniendo bajo sospecha a unas 80 fundaciones que recibieron $60 mil millones del erario fiscal.

Eugenio Campos, jefe de la Unidad Anticorrupción de la fiscalía nacional, reconoció la magnitud y complejidad del caso, encontrando patrones de conducta similar en distintas regiones de Chile.

En entrevista con La Tercera, aseguró que todos los involucrados serán investigados. “Hasta ahora, se han formalizado investigaciones contra 41 personas y esto no se detendrá”.

Campos destacó la colaboración de fiscales preferentes y un equipo de la PDI con dedicación exclusiva para estos casos. “Hasta el momento, se han judicializado varias causas con imputados formalizados, incluyendo funcionarios públicos y particulares. Se han logrado medidas cautelares y el desafuero de dos diputados, aunque en el caso de Catalina Pérez aún falta la resolución de la Corte Suprema”.

Respecto a las expectativas y cuestionamientos, Campos afirmó que “el Ministerio Público sigue desarrollando las investigaciones y pronto habrá más formalizaciones. Siempre hay razones justificadas que pueden retrasar decisiones específicas, debido a la necesidad de revisar evidencia digital y temas contables”.

Campos aseguró que “los intereses políticos no influyen en las investigaciones del Ministerio Público, cuyo objetivo es esclarecer la verdad de los hechos. Las investigaciones no siguen ritmos políticos, sino los propios de una investigación compleja y técnica, como los delitos de corrupción”.

El fiscal anticorrupción explicó que “existen patrones comunes en las fundaciones investigadas en diferentes regiones y que están investigando a todas las personas o entidades implicadas, incluyendo posibles vínculos extrarregionales”.

En cuanto a la participación de autoridades nacionales, no descartó investigar a La Moneda si hay mérito para ello. En el caso de Catalina Pérez, Campos enfatizó que “hay antecedentes serios y relevantes que justifican el desafuero y la solicitud de medidas cautelares”.

La fiscalía regional de Antofagasta decidió no perseverar en la indagación por omisión de denuncia, al considerar que no había mérito para seguir la persecución penal. Sin embargo, esta decisión no afecta otras investigaciones en curso, como las relacionadas con el fraude al Fisco. En esta causa se investigaba a Miguel Crispi y Tatiana Rojas, pero las investigaciones abiertas aún pueden incluir nuevas indagaciones.

En el caso ProCultura, se han recibido críticas por la lentitud en la investigación, especialmente en relación con un posible rol de Irina Karamanos.

Eugenio Campos asegura que “el trabajo del Ministerio Público sigue en marcha con una programación establecida hasta marzo de 2025. Las diligencias se están realizando diariamente y la fiscalía se siente tranquila con el desarrollo de la investigación”.

El caso ProCultura es considerado una de las causas de corrupción más relevantes del país, y la fiscalía está cumpliendo su labor investigativa con seriedad. Eugenio Campos destaca que “hay antecedentes serios y relevantes que se han acumulado con el tiempo, y que comprenden la importancia y connotación nacional del caso”.

“Para el año 2025, se esperan investigaciones más maduras, con la llegada de peritajes sobre evidencias digitales y otros resultados de diligencias solicitadas por querellantes y defensas. Las investigaciones avanzadas en las regiones de Los Lagos, Biobío y La Araucanía ya han presentado acusaciones, y se espera que algunas de ellas tengan audiencias de preparación de juicio oral próximamente”, adelantó el persecutor.

PURANOTICIA