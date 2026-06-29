Fin de semana largo: Carabineros reporta siete fallecidos en 303 accidentes

Carabineros informó este lunes por la mañana que, en lo que va del fin de semana largo, se han registrado 303 accidentes carreteros con un saldo de siete personas fallecidas.

Además, reportó que hasta anoche habían salido 357.390 vehículos desde la Región Metropolitana. La proyección era de 400 mil vehículos.

También se han efectuado 42.279 controles y fiscalizaciones, con 11.486 exámenes realizados a los conductores a nivel nacional.

En estos controles fueron detenidas 124 personas y se registraron 2.835 infracciones a nivel nacional.

PLAN RETORNO

Por el regreso de los vehículos que salieron de la Región Metropolitana, el peak se espera a contar de las 16 horas.

Para este retorno, las autoridades dispusieron las siguientes medidas:

- Restricción de camiones: Se aplicarán bloqueos en horarios de mayor flujo en las Rutas 5 Norte, 68 y 5 Sur para facilitar el tránsito de vehículos livianos.

- Horarios de mayor congestión: Para el retorno, el peak de tráfico se concentrará este lunes 29 entre las 16:00 y las 20:00 horas.

PURANOTICIA