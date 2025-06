Filtran nuevos chats entre empresario chino con Karol Cariola por caso "Chinamart": "Mis disculpas por avisar tan encima"

Chats contenidos en el expediente judicial del denominado caso “Chinamart”, filtrados nuevamente a través de la prensa, dieron cuenta de “gestos” desconocidos hasta ahora, del empresario Emilio Yang con la diputada Karol Cariola.

Según consignó La Tercera, la parlamentaria invitó el 28 de marzo del año pasado al empresario chino a su cumpleaños. “Hola, hola... qué tal? Te escribo porque voy a estar de cumpleaños (el lunes 1 de abril), pero quiero aprovechar el fin de semana largo para celebrar con algunas personas que quiero. No había tenido tiempo para organizarlo, pero unos amigos me convencieron y celebraremos en su casa este viernes 29 de marzo; mis disculpas por avisar tan encima, espero no haber llegado tarde a tus planes de viernes por la tarde noche”, es el mensaje que Cariola envió a sus cercanos.

Esta conversación fue incluida en la carpeta investigativa, ya que la celebración tuvo lugar en un domicilio asociado a Bo “Emilio” Yang, el cual está ubicado en un exclusivo barrio en La Dehesa, y que es propiedad del abogado Luis Antonio Borquez, aunque aparece -según informes de la Fiscalía- como el lugar que habita el empresario chino Yu Zhou y, en sus conversaciones, Yang confirma que también es su casa.

“Otro día estuvimos celebrando el cumple de la compañera Karol en mi casa y nos acordamos de usted, pero usted andaba en Antofagasta con el embajador chino”, le escribió el empresario a “Juanito González” -militante del PC y coimputado en esta causa- la jornada del 15 de abril.

De acuerdo al medio citado, esta conversación es relevante en la indagatoria que lidera el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, dado que se busca establecer si la Cariola recibió algún “beneficio” del empresario chino por las gestiones que habría realizado por él.

Además, se reveló un intercambio de mensajes entre Cariola y su madre, Eduviges del Carmen Oliva, quien le comentó que Emilio Yang le había enviado regalos para ella y su hijo.

Oliva: Dejamos una caja grande en tu dpto. Qué era?

Cariola: Un coche Que me regaló Emilio

Oliva: Buena, uno para Viña y otro en Stgo. Así no hay que andar transportando coche

Cariola: Trae huevito

Oliva: Que buena

En octubre de 2024, la mujer también le comentó a Cariola que habían llegado otros regalos correspondientes a ropa y un “sostenedor de guatita”.

“Emilio envió unos regalos para ti y bb, para que le agradezcas”, comentó Oliva, junto con adjuntarle videos mostrándole los obsequios.

“Se pasó para lindo”, agregó, mientras que Cariola mostró asombro. “Me trajo ropa??? jajajaja. Emilio que es loco (...) Y venían cremas ??”, sostuvo.

PURANOTICIA