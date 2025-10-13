Click acá para ir directamente al contenido
Fijan para noviembre la preparación del juicio oral contra imputados por aristas del caso Convenios

Fijan para noviembre la preparación del juicio oral contra imputados por aristas del caso Convenios

Desde el Poder Judicial señalaron que la audiencia se realizará en esa fecha y los días sucesivos que se requieran.

Lunes 13 de octubre de 2025 21:36
El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el lunes 17 de noviembre a las 08:30 horas la audiencia de preparación de juicio oral de las aristas Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte, en el marco del caso Convenios.

Desde el Poder Judicial señalaron que la audiencia se realizará en esa fecha y los días sucesivos que se requieran.

La instancia se había iniciado y fue anulada ante un requerimiento realizado por la defensa de Daniel Andrade. Posteriormente, la Fiscalía de Antofagasta realizó las diligencias solicitadas y se volvió a cerrar la investigación, presentando nuevamente su acusación, la semana pasada.

El Ministerio Público está pidiendo 10 años de cárcel para la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica, por tres delitos consumados de fraude al fisco.

La Fiscalía de Antofagasta estima que tras la preparación, el juicio podría extenderse por entre tres y seis meses.

