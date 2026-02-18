Fijan para marzo la formalización del exfiscal Manuel Guerra por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago anunció que el lunes 9 de marzo, a las 09:00 horas, en la Sala 801 del Centro de Justicia, será formalizado el exfiscal Manuel Guerra, quien está siendo investigado por los delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y por violación de secreto.

Esto, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago diera luz verde tras aprobar la querella de capítulos en contra del expersecutor regional Metropolitano Oriente.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, investiga al exfiscal desde agosto de 2024, por el supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla, sobre las causas Penta, Dominga y Exalmar, además del caso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI) Héctor Espinosa.

“Adviértase al imputado en el acto de su notificación, que en el evento de no comparecer injustificadamente será conducido por medio de la fuerza pública a la presencia judicial, y quedará obligado al pago de las costas que causare, sin perjuicio de las sanciones que además pueden imponérsele de conformidad con lo prevenido en el artículo 33 del Código Procesal Penal”, indica el documento.

Consultado al respecto, el abogado Felipe Polanco, quien está a cargo de la defensa de Guerra, dijo que están preparados para el proceso que viene ahora y espera que no se dicten medidas cautelares “intensas”.

“Estamos en ese proceso hace muchos meses, a propósito de la tramitación de la querella de capítulos, uno conocía el sentido de la imputación que estaba planteando el Ministerio Público y en esa misma lógica hemos estado preparando la defensa, que hasta el momento no ha sido atendida”, señaló.

Y agregó que “esperamos que en el tribunal pueda ser mucho mejor escuchada y razonada para los efectos de establecer, por el momento, la necesidad de que Manuel no quede sujeto a ninguna especie de medida cautelar para que pueda continuar la investigación adelante”.

En relación a las posibles medidas cautelares, el defensor descartó que estén esperando algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público.

“Nosotros pensamos que en realidad en este caso no se justifica ninguna medida cautelar, particularmente ninguna medida cautelar intensa, porque Manuel ha estado permanentemente adherido al proceso y disfruta como todo ciudadano de la presunción de inocencia”, aseguró.

Y concluyó que “no veo razones para los efectos de imponer una medida cautelar muy muy intensa, a menos que en realidad esto sea una manifestación del simple ánimo de venganza de alguno de los querellantes en contra de Manuel”.

