Fijan para el jueves 16 la audiencia para revisar el desafuero del diputado Joaquín Lavín

Para el jueves 16 de octubre, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó la audiencia donde conocerá la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León.

La resolución fue comunicada la tarde de este jueves a los intervinientes, quienes deberán llegar hasta el tribunal de alzada capitalino a las 08:30 horas del próximo jueves.

Se espera que en la instancia -que ya había sido pospuesta en tres oportunidades- alegue la fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina.

Ella será la encargada de convencer al Pleno de la Corte de la necesidad de levantar el fuero parlamentario que pesa sobre Lavín, para comunicarle cargos por fraude al fisco.

La persecutora indaga al congresista por el desvío de fondos del Congreso para sustentar sus propias campañas políticas y la de otros actores de la UDI.

El imputado rindió a la Cámara 10 facturas, por cerca de $7 millones, por supuestos trabajos asociados a su cargo. Sin embargo, en realidad, los movimientos correspondían a una jugada para que Lavín pudiera pagar deudas que arrastraba con la imprenta MMG.

“Esa imprenta era la que prácticamente toda la UDI contrataba como proveedora de material de campaña, eso lo puedo indicar porque al retirar material veía fotografías de otros personajes políticos del mismo sector político”, atestiguó en el marco de esta causa D.N.R.M., uno de los brigadistas relacionados a Lavín.

Dentro de la indagatoria sustanciada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, está también la declaración del propio dueño de la compañía y también querellado, Juan Silva Morales. En su alocución, el empresario -pieza clave en la indagatoria contra el parlamentario- desclasificó que lo conoció cuando Lavín era promotor de fiestas y le imprimía los flyers para sus eventos. Después, lo ayudó en la impresión del material para sus campañas políticas.

“Las (facturas) que dicen ‘cuenta pública’ son todas facturas que corresponden a deudas por otras cosas, que podrían corresponder a compaña o cosas personales de él”, explicó al ser inquirido por la Fiscalía.

PURANOTICIA