Fijan fecha clave: El 6 de octubre se resolverá el desafuero de Claudio Orrego por el caso ProCultura

La Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó una audiencia clave para el próximo lunes 6 de octubre a las 9:00 horas, con el objetivo de analizar la solicitud de desafuero presentada por el fiscal regional Juan Castro Bekios contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Esta diligencia se enmarca en la investigación del caso ProCultura.

El Ministerio Público indaga las transferencias de fondos realizadas por la Gobernación Regional Metropolitana a la fundación ProCultura. Específicamente, en 2022, la entidad transfirió $1.683.788.000 a la fundación para la ejecución del programa de prevención del suicidio denominado "Quédate", previa autorización del Consejo Regional.

Las sospechas de la Fiscalía apuntan a posibles irregularidades en la gestión de estos recursos, lo que podría configurar el delito de fraude al Fisco.

Durante la audiencia, los fiscales Castro Bekios y Eduardo Ríos buscarán que el tribunal revoque el fuero de Orrego. De lograrlo, el Ministerio Público podría formalizarlo por los delitos de fraude al Fisco y solicitar medidas cautelares.

La decisión de solicitar el desafuero representa un avance significativo en la causa, ya que indica que la Fiscalía cuenta con antecedentes suficientes para formalizar cargos. En diciembre pasado, Orrego ya había declarado en calidad de imputado, descartando cualquier irregularidad en su gestión.

El tribunal, presidido por Hernán Cárdenas, ha solicitado a la Corte de Apelaciones de Santiago que notifique personalmente al gobernador debido a su domicilio laboral.

