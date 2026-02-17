Fijan audiencia para juicio a los 12 acusados por robo frustrado y homicidio en el Aeropuerto de Santiago

Para el 21 de abril próximo fue fijada la audiencia de preparación de juicio oral de la causa que lidera el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, por el millonario robo frustrado al Aeropuerto de Santiago, ocurrido el 8 de marzo de 2023, en donde fue asesinado un funcionario de la DGAC.

El hecho ocurrió la mañana de ese día, cuando dos camionetas ingresaron violentamente a la losa del terminal aéreo para intentar sustraer una carga de US$32 millones que traía un avión desde la ciudad de Miami.

El intento de robo -que no logró concretarse-, fue repelido por vigilantes de la DGAC que se encontraban en el lugar, produciéndose un intercambio de disparos que culminó con el fallecimiento de uno de los vigilantes de la dirección de aeronáutica civil.

La acusación en este caso fue presentada en septiembre de 2025 contra un total de 12 personas, que incluye a casi la totalidad de los autores del violento hecho.

La fiscalía solicita en esta causa más de 1.000 años de cárcel en total para los 12 acusados y contra 11 de ellos pide penas que bordean los 90 años de presidio, incluyendo 11 presidios perpetuos calificados.

Los 12 imputados son acusados por el Ministerio Público por robo con homicidio, asociación ilícita, robo con violencia e intimidación, receptación (de vehículo y de arma de fuego), incendio y tenencia de arma de fuego, entre otros delitos.

