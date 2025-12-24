Fijan audiencia para discutir reapertura de investigación contra Manuel Monsalve

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 20 de enero la audiencia en que se discutirá la reapertura de la investigación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, acusado por los delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna.

La solicitud de reapertura fue solicitada por el defensor penal público de Santiago, Víctor Providel, quien ingresó el escrito poco después de la acusación presentada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en el mismo tribunal. Según Monsalve, cometió un error pero no un delito.

Los hechos ocurrieron en la noche del 22 de septiembre de 2024 en el hotel Panamericano del centro de Santiago, donde residía Monsalve, luego de cenar con la denunciante -una subalterna- en el restorán de comida peruana Ají Seco Místico.

La investigación estuvo a cargo del fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, y el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, quienes lo formalizaron el 15 de noviembre de 2024, tras ser detenido el día anterior en Viña del Mar.

Tras la acusación, el próximo paso sería la preparación de juicio oral en fecha que debe ser determinada por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. La fiscalía pediría 10 años y 4 años de cárcel por violación y abuso sexual, respectivamente. El juicio oral podría realizarse en marzo. Sin embargo, todo podría postergarse si el tribunal ordena reabrir la investigación.

Monsalve pasó seis meses en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber y siete meses bajo arresto domiciliario total en su domicilio de Viña del Mar.

