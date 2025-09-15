Fijan audiencia de preparación de juicio oral para seis imputados por el caso Convenios

El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió un recurso de reposición presentado por el Ministerio Público y confirmó para el lunes 29 de septiembre la audiencia de preparación de juicio oral para seis de los siete imputados en las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del caso Convenios.

Quienes deberán comparecer en dicha audiencia son Catalina Pérez, parlamentaria ex frenteamplista; Carlos Contreras, exseremi de Vivienda en la segunda región; Paz Fuica, ex concejala antofagastina; Kelly Betancourt, Lorena Cisterna y Mery Donoso.

Desde el Ministerio Público señalan que Daniel Andrade, también imputado en el caso, es la única excepción en este proceso. "El mismo tribunal ha dispuesto la reapertura de la investigación por un plazo de 45 días para la realización de diligencias, medida que se mantiene vigente", explicaron.

Juan Castro Bekios, fiscal regional de Antofagasta, valoró la resolución del Juzgado de Garantía que acoge la petición del Ministerio Público, argumentando que, en efecto, la solicitud de reapertura de la investigación fue realizada solo por una de las defensas, sin que hubiera adhesiones de otros intervinientes a la misma, por tanto, no correspondía que su aplicación fuera general.

En cuanto a sus efectos, el persecutor planteó que esta decisión permite seguir adelante con el proceso penal actualmente en curso, cuyo próximo paso será la audiencia de preparación de juicio oral programada para el lunes 29 de septiembre, la cual, atendida esta resolución, se realizará para todos los imputados, a excepción de aquel para el cual se reabrió la investigación.

"Con esto estamos evitando dilaciones innecesarias y demostrando a la ciudadanía nuestro compromiso con la transparencia y el ágil desenvolvimiento de los procesos, en aras del interés público", cerró.

PURANOTICIA