Figuras de distintos sectores rinden primera guardia de honor a Camilo Escalona

Representantes de distintas generaciones y sectores políticos se reunieron este sábado para rendir uno de los primeros homenajes a Camilo Escalona, histórico dirigente del Partido Socialista y expresidente del Senado, fallecido este viernes producto de un cáncer.

La primera guardia de honor realizada en memoria del exsenador estuvo conformada por la expresidenta Michelle Bachelet; Paulina Núñez; el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot; Jaime Campos; la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic; y José Miguel Insulza.

La presencia de figuras provenientes de distintos sectores políticos marcó la instancia de despedida a Escalona, cuya extensa trayectoria pública estuvo ligada por casi seis décadas al Partido Socialista.

El homenaje se desarrolló en medio de las muestras de pesar que han surgido desde distintos sectores tras conocerse su fallecimiento.

Durante la jornada, autoridades, dirigentes políticos, militantes y cercanos han participado de las actividades organizadas para despedir al exparlamentario, quien a lo largo de su carrera ejerció como diputado, senador, presidente de la Cámara Alta y ocupó diferentes responsabilidades dentro del Partido Socialista.

El Gobierno decretó duelo oficial para este 5 y 6 de septiembre en memoria de Escalona, mientras continúan los homenajes destinados a recordar su trayectoria política y pública.

PURANOTICIA