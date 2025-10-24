Figueroa remarca que la candidatura de Jara no representa una continuidad del Gobierno de Boric: "No son lo mismo"

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, marcó diferencias entre la candidatura de Jeannette Jara y la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con La Tercera, la exlíder de la CUT recalcó que “no es continuidad. Acá hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno encapsula el concepto de la continuidad, es como blanco y negro. Evidentemente hay matices. Hay un contexto distinto, hay urgencias diferentes. Tercero, Jeannette Jara tiene experiencia en dos gobiernos”.

La integrante del comando recordó que la exministra del Trabajo “no tuvo temor cuando tuvo que sacar al subsecretario Larraín, que fue a quien se acusó (por acoso sexual) en ese minuto”.

“A ella se le increpó que cómo era posible, que tenía que reunir más antecedentes. O sea, lo que se le criticó al Gobierno, al Presidente Boric, respecto a Monsalve, a Jeannette Jara se le criticó porque fue una acción inmediata”, indicó.

Asimismo, mencionó que “decían que cómo era posible que tome esta decisión sin antecedentes. Ella dijo: ‘tengo antecedentes, voy a iniciar un sumario, saco de funciones al subsecretario’. La historia le dio la razón. Se falló y el fallo es en favor de lo que hizo la ministra y en contra del subsecretario. Entonces, no son lo mismo”.

Figueroa recalcó que “respecto del debate que viene, no son lo mismo porque, por ejemplo, lo dijo con todas sus letras nuestra candidata: ‘en mi gobierno las responsabilidades políticas se van a asumir, inmediatamente‘”.

“Si alguien cree que nosotros vamos a venir a calentar el asiento, que vamos a estar reflexionando mil horas antes de tomar decisiones, no. Vamos a ser bastante enfáticos", señaló.

