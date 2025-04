Figueroa por dichos de Matthei sobre golpe de Estado: "Lo leemos como parte de una estrategia del mundo de la derecha"

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, aseguró que los dichos de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sobre el golpe de Estado son “una estrategia del mundo de la derecha”.

“En esto nosotros no queremos ni ser, ni que uno pueda suponer teorías conspiranoicas, ni mucho menos, pero pareciera ser que no es casual ni solamente una situación de errores no forzados, lo que ocurre con la candidata de Chile Vamos”, aseguró en radio El Mostrador.

“Acá se ha tratado de insistir persistentemente en que estamos frente a dos derechas, una derecha moderada y una derecha más radical, representada en los socialcristianos, en el Partido Nacional Libertario, en Republicano, y al parecer, a ojos vista, luego de los dichos de la candidata Evelyn Matthei el día de ayer, aquí no hay dos derechas”, planteó.

En esa línea, aseguró que existe una sola derecha que tiene los mismos “principios” y “valores” y reiteró que “nosotros lo leemos como parte de una estrategia del mundo de la derecha, de mostrar una cara más amable en algunas temáticas, o en algunas opiniones, pero que finalmente comparten el mismo principio de fondo”.

Asimismo, Figueroa señaló que “más allá de que algunos consideren que esto puede haber sido un error no forzado, en el marco de una conversión, una conversación más distendida, uno pudiera también leer en esto, que es una estrategia bastante cómoda para los sectores de Chile Vamos verse siempre, entre comillas, presionados por la ultraderecha, para finalmente tener que sincerar sus reales opiniones y posiciones”.

La secretaria general del PC abordó, también, las declaraciones de la candidata de su partido Jeannette Jara, en donde aseguró que en Cuba existía un “sistema democrático distinto”, en donde aclaró que la exministra del Trabajo ya se había pronunciado, pero que como colectividad no tienen “ningún problema en que nos sentemos a discutir sobre miradas internacionales”.

“Nosotros hemos dicho con claridad siempre, nosotros defendemos los derechos humanos, pero hemos sido muy cuidadosos en no caer en la lógica de calificaciones y de nosotros transformar en actores que contribuyen a la potencial injerencia de terceros en la resolución de conflictos de otros estados”, finalizó Figueroa.

