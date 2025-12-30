Figueroa niega que el PC pretenda desestabilizar al gobierno de Kast y dice que le parece "profundamente llamativo tanto escándalo"

Las conclusiones del pleno del Partido Comunista, que incluyeron el llamado a “impulsar hitos de movilización” como el Día de los Trabajadores y el Día de la Mujer en el marco de “la tarea de ser oposición a la ultraderecha”, continúan generando controversia y acusaciones de parte de la oposición, en el sentido que la colectividad estaría intentando desestabilizar al gobierno entrante.

Frente a esas críticas, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, negó cualquier intención de desestabilización y pidió terminar con “esta lógica de caricatura que pretende instalar la oposición”, recordando además que “la campaña terminó”.

La dirigente defendió el carácter histórico de las fechas conmemorativas: “Insistir en que aquí está o se pretende crear un cuadro de desestabilización a mí me parece una falta de respeto con estas fechas que, insisto, no es que se conmemoren en Chile, se conmemoran en el mundo”.

En respuesta al nivel de polémica, Figueroa cuestionó: “Me parece profundamente llamativo tanto escándalo por un informe que por lo demás tiene bastante más extensión que dos o tres párrafos, cuando el Presidente electo en su jingle de campaña señalaba que aquí no podía existir el comunismo y decía sin comunismo”.

“Nadie le pareció en ese minuto, ni le llamó la atención, que se hablara abiertamente de que no puede existir el comunismo en Chile. Nosotros somos un partido que tiene 113 años y, sin embargo, hoy día resulta que los antidemocráticos son los que reconocen tipos de movilización histórica en el mundo”, respondió.

Como consecuencia de este debate, la secretaria general emplazó al futuro gobierno a sincerar sus posturas y aclarar si acatarán las exigencias planteadas por Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario.

Finalmente, frente a las críticas de parlamentarios oficialistas, Figueroa restó dramatismo y subrayó que “no ha habido una crítica institucional de ninguno de los partidos” y que respetan “la opinión que pueda tener cualquier otra persona, pero son los presidentes y presidentas de los partidos los que hablan por su institucionalidad”.

