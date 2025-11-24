Figueroa afirma que Chile Vamos "murió con el presidente Piñera" y plantea que la coalición debe "repensarse profundamente"

El exministro de Educación, Raúl Figueroa, abordó los resultados de la primera vuelta presidencial y los efectos que tuvo en Chile Vamos.

En conversación con ADN, el exsecretario de Estado de Sebastián Piñera sostuvo que el futuro de Chile Vamos “requiere repensarlo muy profundamente”. Sin embargo, recalcó que “darlo por muerto es una cosa que a lo mejor excede, pero las cosas no pueden seguir tal cual como están”.

Para Figueroa “hay dos vías que son razonables”, la primera “es identificar rápdamente qué posibilidades existen de generar un gran partido de lo que sigue siendo Chile Vamos”.

“Esto requiere un esfuerzo que, me da la sensación, los partidos no están en condiciones de abordar hoy en día, porque implica ponerse de acuerdo en cuestiones extremadamente esenciales, en pleno proceso electoral”, precisó.

Asimismo, planteó que “el otro camino es todo lo contrario: que la UDI identifique cuál es su ideario esencial, que Renovación Nacional identifique cuál es su ideario esencial, y sobre esa lógica crecer desde una cierta separación”.

Finalmente, Figueroa dijo que “yo creo que Chile Vamos murió con el presidente Piñera”.

