Fiestas Patrias: Más de 1 millón de autos dejarán la RM y el MOP anuncia plan especial en carreteras

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha puesto en marcha un ambicioso plan de contingencia para las Fiestas Patrias. El objetivo es gestionar el masivo flujo de más de 1 millón de vehículos que, según las proyecciones, saldrán de la Región Metropolitana para disfrutar de las celebraciones. La ministra de la cartera, Jessica López, instó a la ciudadanía a cooperar para garantizar un 18 de septiembre seguro para todos.

Como parte de las medidas para facilitar el tránsito, el MOP y las concesionarias implementarán una serie de rebajas de peajes en las principales rutas de salida.

El plan incluye el popular "peaje a luca" para los automóviles, disponible los días sábado 13, miércoles 17 y jueves 18, en el horario de 7:00 a 9:00 horas, en las Rutas 68 (peajes Lo Prado y Zapata), 5 Norte (peaje Las Vegas) y 5 Sur (peaje Angostura).

Adicionalmente, los camiones contarán con una rebaja del 50% en su tarifa los mismos días, en el horario de 00:00 a 7:00 horas, en las mismas rutas.

Las proyecciones oficiales del MOP indican que 1.089.919 vehículos dejarán la capital entre el 12 y el 21 de septiembre. Se espera que los días con mayor congestión sean el sábado 13, miércoles 17 y viernes 12, por lo que las autoridades llaman a los conductores a planificar sus viajes para evitar las horas punta y así contribuir al éxito del plan.

