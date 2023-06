Fidel Espinoza y polémica en Revolución Democrática: "Giorgio Jackson fundó este partido de la corrupción y está calladito"

El senador Fidel Espinoza (PS) criticó a Revolución Democrática (RD), partido cuyos militantes se han visto involucrados en la polémica por la adjudicación de convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.

En entrevista con T13 Noche, afirmó que "el Ministerio Público acogió nuestro llamado y se inició una investigación de oficio para esclarecer todos los hechos vinculados a este vergonzoso suceso que ha involucrado a militantes de Revolución Democrática, el partido liderado por Giorgio Jackson, que fue el fundador de esta colectividad y hoy día presidido por el senador Latorre".

"Aquí no hay ningún aprovechamiento político, como dijo la ministra Vallejo. Aquí lo que hay es una condena del mundo político a actos que son absolutamente repudiables, que es jugar con la plata destinada a la gente más humilde. No lo podemos permitir y no se lo vamos a aceptar ningún Gobierno, ni de derecha ni izquierda", sumó.

En la misma línea, el parlamentario aseveró que la tienda "se llenó la boca. Jackson hablaba de la superioridad moral. Dijeron que no iba a haber amiguismo ni nepotismo y mire, están todos sus amigos y familiares, el pololo de la diputada Pérez, todos metidos en el mismo fango, esa es la verdad y eso no lo podemos permitir".

"Yo creo que el Gobierno está en una situación complicada porque es lamentable que al Presidente no lo dejen gozar ni una semana de una muy buena Cuenta Pública, que lo hace subir 11 puntos en las encuestas, y a la semana siguiente por los errores de sus propios ministros, de su propio gabinete o de sus aliados del Gobierno, se desplome", agregó.

Espinoza sostuvo que "yo lo encuentro injusto por él, pero él tiene que ser duro, y yo espero y confío en que lo va a hacer en este tema. No importa que Giorgio Jackson sea su amigo. Giorgio Jackson fundó este partido de la corrupción y está calladito, está como sumergido en estos días y no ha dicho absolutamente nada".

