Fidel Espinoza volvió a disparar contra Giorgio Jackson tras derrota de Jara en la segunda vuelta: "Nunca más Frente Amplio"

El senador del Partido Socialista (PS), Fidel Espinoza, le dio duro al Gobierno y en especial al Frente Amplio (FA) por la derrota de Jeannette Jara.

En ese sentido, exigió la renuncia de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, por paralizar proyectos, nuevamente atacó a Giorgio Jackson y pidió "nunca más FA".

"Muchos votos nulos y blancos. Triunfo de la ultraderecha tiene clara responsabilidad en el Frente Amplio: su superioridad moral; Fundaciones (Procultura, Democracia Viva), rechazo a apoyar leyes de seguridad. Desde el Senado defenderemos los logros sociales alcanzados. Nunca más FA", señaló el parlamentario en su cuenta en X.

Luego, expresó que "los errores de este Gobierno pavimentaron el camino para la derrota más dura de la izquierda en una presidencial. Uno de ellos fue jugársela a fondo por una opción en el primer proceso constitucional, incluso dejando de gobernar a la espera del resultado. Seguro jamás lo asumirán".

Y al comentar una publicación de Jackson, el senador expresó que "tu soberbia; tu superioridad intelectual. Tus amigos de Democracia Viva y Procultura que hicieron lo que quisieron con miles de millones de pesos de todos los chilenos. Todos esos factores sumados 'a tu borrachera constitucional' en la que hubo muchos 'barmans' de mi propio partido=Kast".

Finalmente, expresó que "aún no veo una excusa a Chile de ministras como la del Medio Ambiente que deberían renunciar mañana a sus cargos porque su fundamentalismo extremo paralizó proyectos que generaban empleo. El fanatismo medioambiental nos hizo trizas. El ex Ministro de Agricultura, lo peor para Chile".

PURANOTICIA