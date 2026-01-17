Fernando Barros asoma como próximo ministro de Defensa de Kast

En medio de ajustes de última hora en la conformación del gabinete, este sábado se confirmó que el abogado Fernando Barros Tocornal asoma como el próximo ministro de Defensa del futuro gobierno del Presidente electo José Antonio Kast, información ratificada por el diario La Tercera.

La definición se produjo luego de que Kast desistiera del nombramiento del periodista Guillermo Turner, decisión adoptada tras una semana marcada por tensiones internas y cuestionamientos al diseño general del equipo ministerial, en un escenario político complejo para la administración entrante.

Este ajuste ocurre en un contexto de críticas desde sectores afines al Presidente electo, especialmente luego de que el Partido Nacional Libertario se restara del próximo gobierno y de la negativa del senador electo Rodolfo Carter de asumir un cargo en el Ministerio de Seguridad. A ello se suman inquietudes por la alta presencia de independientes y la escasa trayectoria política de algunos futuros ministros.

El eventual nuevo titular de Defensa es un abogado de 68 años, socio del estudio Barros & Errázuriz, con una extensa carrera en el ámbito jurídico, académico y empresarial. Titulado en la Universidad de Chile, cuenta con estudios en Harvard y en la London School of Economics, además de haber sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Finis Terrae y profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez.

En el plano público, Fernando Barros es recordado por haber sido vocero y defensor de Augusto Pinochet durante su detención en Londres en 1998, y por su vínculo de más de tres décadas con el expresidente Sebastián Piñera. Aunque no milita en partidos políticos, es considerado cercano a Chile Vamos y con redes transversales en la derecha, perfil que habría sido clave para que Kast lo eligiera como su carta para liderar el Ministerio de Defensa.

