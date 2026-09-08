Ferias libres llaman a cuidar el bolsillo en Fiestas Patrias y advierten presión por alza de costos

El aumento del costo de vida sigue golpeando el bolsillo de las familias chilenas. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto registró una variación mensual de 0,6%, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas anotaron un alza de 1,4%, convirtiéndose en uno de los principales factores detrás del incremento.

Desde la Confederación Nacional de Ferias Libres (ASOF C.G.) señalaron que estas cifras adquieren especial relevancia en septiembre, cuando aumenta la demanda de frutas y verduras por las Fiestas Patrias y muchas familias buscan alternativas para cuidar su presupuesto.

“Sabemos que hoy las familias están haciendo un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes y que cada peso cuenta. Por eso las ferias libres seguimos haciendo todos los esfuerzos posibles para ofrecer variedad, productos frescos y alternativas para distintos bolsillos, intentando contener las alzas. Históricamente hemos sido un aliado de las familias chilenas y hoy, cuando el costo de vida vuelve a subir, ese compromiso es más importante que nunca”, afirmó la presidenta de ASOF, Paola Morales.

El gremio advirtió, además, que la cadena alimentaria ha enfrentado un año particularmente complejo. Los sistemas frontales golpearon fuertemente a la pequeña agricultura, que abastece una parte importante de los productos comercializados en las ferias, afectando cultivos, cosechas y producción. A ello se suma el costo del transporte y una nueva alza de las bencinas proyectada para este jueves, que podría agregar presión sobre los costos de distribución.

“Cuando sube el combustible, cuando un temporal destruye una cosecha o cuando un pequeño agricultor pierde parte de su producción, el efecto recorre toda la cadena hasta llegar al consumidor. Por eso insistimos en que hay que proteger y apoyar a la pequeña agricultura y también a las ferias libres. Somos parte de una cadena esencial para garantizar alimentos frescos y saludables a millones de familias”, sostuvo Morales.

La dirigenta hizo finalmente un llamado a preferir las ferias durante estas Fiestas Patrias. “Comprar en la feria no sólo permite buscar precios y elegir entre una enorme variedad de productos. También significa apoyar a pequeños agricultores, comerciantes y miles de familias que viven de esta actividad. En tiempos difíciles, la feria sigue estando al lado de las familias chilenas”, concluyó.

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