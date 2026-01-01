Feriados 2026 en Chile: fechas clave para planificar descansos y viajes

Con la llegada del jueves 1 de enero, Chile dio inicio al año 2026, y junto con ello surgen las consultas habituales sobre los días feriados que marcarán el calendario nacional. En total, serán 16 feriados oficiales, entre celebraciones civiles y religiosas, distribuidos a lo largo de los próximos doce meses.

Del total de feriados, cinco tendrán carácter de irrenunciables, lo que implica el cierre obligatorio del comercio —salvo excepciones legales— y garantiza el descanso de los trabajadores. Estos corresponden a Año Nuevo, Día del Trabajo, Fiestas Patrias (18 y 19 de septiembre) y Navidad.

En cuanto a los descansos extendidos, el año 2026 contará con seis fines de semana largos. El primero será durante Semana Santa, entre el viernes 3 y domingo 5 de abril, mientras que otro de los más esperados será el del viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, que permitirá un descanso de tres días consecutivos.

Las Fiestas Patrias también destacan en el calendario, ya que en 2026 se celebrarán con dos feriados irrenunciables consecutivos, el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, a los que se suma el domingo 20, dando paso a tres días completos de festejos. A ello se agregan fines de semana largos en junio, octubre y diciembre.

El último descanso extendido del año llegará con Navidad, que en 2026 se celebrará el viernes 25 de diciembre, configurando un nuevo fin de semana largo. De esta manera, el calendario ofrece múltiples oportunidades para planificar vacaciones, viajes o simplemente jornadas de descanso a lo largo del año.

Jueves 1 de enero : Año Nuevo ( irrenunciable )

Viernes 3 de abril : Viernes Santo

Sábado 4 de abril : Sábado Santo

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo ( irrenunciable )

Jueves 21 de mayo : Día de las Glorias Navales

Domingo 21 de junio : Día Nacional de los Pueblos Indígenas

Lunes 29 de junio : San Pedro y San Pablo

Jueves 16 de julio : Día de la Virgen del Carmen

Sábado 15 de agosto : Asunción de la Virgen

Viernes 18 de septiembre : Independencia Nacional ( irrenunciable )

Sábado 19 de septiembre : Glorias del Ejército ( irrenunciable )

Lunes 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos

Sábado 31 de octubre : Día de las Iglesias Evangélicas

Domingo 1 de noviembre : Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción

Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

