Feriado XL de Fiestas Patrias se estanca en la Cámara de Diputados por críticas de "populismo"

A menos de un mes de las Fiestas Patrias, el proyecto de la diputada Camila Musante (ind.-PPD) para declarar feriado el miércoles 17 de septiembre ha generado fuertes críticas en el Congreso, donde sus pares lo han calificado de "populista". La iniciativa busca extender las celebraciones a cinco días.

El diputado Marcos Ilabaca (PS) expresó su "lástima" por la presentación de este tipo de propuestas "cada vez que se acercan elecciones". Ilabaca consideró que el proyecto, aunque popular, es "irresponsable" porque genera falsas expectativas en la ciudadanía, ya que "no va a ser ley de la república, no se va a discutir".

Desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Longton también se opuso a la idea, tildándola de "ofertón electoral" y advirtiendo sobre el daño que un feriado extra generaría a la economía. "Todos sabemos el daño que genera un feriado extra a nuestro país desde el punto de vista de la empleabilidad, de la apertura de negocios formales", señaló. La diputada Camila Flores (RN) se sumó a las críticas, sosteniendo que este tipo de proyectos "populistas" no tienen viabilidad.

En su defensa, la diputada Camila Musante argumentó que el feriado adicional tendría "consecuencias positivas para la ciudadanía y también para la economía". Según la parlamentaria, el día extra impulsaría el turismo y el comercio, generando empleos temporales en distintos rubros para cubrir la mayor demanda.

