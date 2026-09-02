Feriado del jueves 17 de septiembre avanza en el Congreso, pero queda contra el tiempo para ser ley antes de Fiestas Patrias

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados aprobó en general, por 9 votos a favor y 4 en contra, el proyecto de ley presentado por la Bancada del Partido Comunista (PC) que declara feriado nacional el 17 de septiembre de 2026.

El debate de la propuesta plantea posturas contrapuestas, además de los estrechos plazos para completar su tramitación antes de Fiestas Patrias. Esto, según los legisladores, dificultaría la posibilidad de ser ley antes del 17 de septiembre.

La moción busca extender las celebraciones de Fiestas Patrias, considerando que los feriados del 18 y 19 de septiembre corresponden a un viernes y sábado, respectivamente. En los argumentos, los patrocinadores señalan que la medida favorecería el descanso y el encuentro familiar.

Asimismo, impulsa el turismo interno, beneficia a la hotelería, gastronomía, el comercio, las mipymes y las economías locales, sin establecer el cierre obligatorio del comercio.

En el marco de la discusión, la comisión había acordado previamente invitar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para conocer las implicancias económicas de la iniciativa y sus eventuales efectos negativos. Sin embargo, la autoridad se excusó de asistir debido a compromisos previamente agendados.

Concluido el tiempo destinado por la comisión para su debate sin poder avanzar en la votación de las indicaciones, legisladores plantearon realizar una sesión especial para continuar su tramitación, por la proximidad de las Fiestas Patrias.

No obstante, la secretaría de la instancia explicó que, debido a su condición de proyecto de fácil despacho, la iniciativa solo puede ser abordada en sesiones ordinarias. Por tanto, quedó contemplada en la tabla del próximo 9 de septiembre.

El diputado comunista Marcos Barraza, autor de la moción, lamentó la ausencia del ministro Quiroz, pero consideró que eso no debía utilizarse para presumir efectos negativos de la iniciativa ni retrasar su tramitación.

Concluida la sesión, su presidenta Joanna Pérez (Demócratas) explicó que, considerando los estrechos plazos disponibles será difícil que la iniciativa logre completar su tramitación. Por ello, dijo que su avance depende de la voluntad de la Cámara y del Ejecutivo.

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