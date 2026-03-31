Femicidio en Las Condes: hombre asesina a su pareja en presencia de su hija

La comuna de Las Condes fue escenario del séptimo femicidio registrado en lo que va de 2026. Un hombre de 33 años terminó bajo custodia policial tras dar muerte a su conviviente, una mujer de 31 años, al interior de un inmueble ubicado en la intersección de las calles El Director y Rosario Sur. El trágico episodio ocurrió la tarde de este lunes y tuvo como testigo presencial a la hija de ambos, de apenas 3 años de edad.

El desenlace fatal se conoció luego de una serie de comunicaciones del agresor. Antes de ser capturado, el sujeto se encontró con una vecina en el ascensor del edificio, a quien le manifestó que "por favor cuídeme a la niña", agregando posteriormente que "sí, maté a mi pareja y me voy a tirar". Tras este encuentro, la mujer alertó a las autoridades. Paralelamente, el imputado telefoneó a su empleador en Calama para relatarle lo sucedido, siendo este último quien dio aviso a Seguridad Municipal y Carabineros.

Al arribar al departamento, los uniformados hallaron al atacante, quien admitió su responsabilidad en el hecho perpetrado con un cuchillo cocinero. El mayor Rodrigo Silva, comisario de la 37ª Comisaría de Carabineros, detalló que los policías “rápidamente llegaron al lugar, logrando la detención del agresor quien reconoce que le propinó las lesiones con un arma blanca a la víctima, que resultó fallecida”. Pese a que personal de salud intentó salvarle la vida, el oficial añadió que “se constituyó personal médico, quienes hicieron maniobras de reanimación, pero sin resultados positivos”.

La fiscal de Flagrancia Metropolitana Oriente, Andrea Contreras, precisó que los involucrados provenían de la ciudad de Calama y residían temporalmente en la capital. "Según la información preliminar, ellos son del norte y se encontraban en forma pasajera acá, habían arrendado este departamento por temas médicos del imputado", explicó la persecutora. Asimismo, se confirmó que el detenido no contaba con denuncias previas por violencia intrafamiliar.

Respecto al bienestar de la menor, Contreras puntualizó que "ya fue entregada a un familiar por orden del Tribunal de Familia, al cual Carabineros ya lo contactó". Por disposición del Ministerio Público, las pericias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI. Se espera que el control de detención y la formalización de cargos se lleven a cabo durante la tarde de este martes.

(Imagen: 24 Horas)

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