Femicidio en Calera de Tango: adulto mayor fue detenido tras intentar quitarse la vida

Un nuevo caso de femicidio quedó al descubierto durante la noche del viernes en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana. Un hombre de 70 años fue detenido tras asesinar a su pareja al interior de una parcela y posteriormente intentar quitarse la vida. El hecho es investigado por la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Según los primeros antecedentes, el episodio se conoció cerca de las 23:15 horas, cuando personal de Carabineros encontró al imputado tendido en el suelo, con heridas en sus muñecas y un arma blanca incrustada en el abdomen. El sujeto fue auxiliado y trasladado a un recinto asistencial bajo custodia policial.

De manera paralela, un joven se presentó ante Carabineros denunciando que el hombre herido había dado muerte a su madre. Ante esta información, los efectivos policiales se trasladaron al sitio del suceso, donde encontraron el cuerpo de la mujer con múltiples heridas cortantes, confirmando su fallecimiento.

El fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Occidente, indicó que el agresor habría atacado a la víctima de manera “sorpresiva y silenciosa”, utilizando inicialmente un objeto contundente y posteriormente un arma blanca, provocándole heridas que resultaron fatales.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI quedaron a cargo de las pericias para esclarecer la dinámica de los hechos y reunir los antecedentes necesarios para la formalización del imputado, una vez que su estado de salud lo permita.

PURANOTICIA