Felipe Téllez Guzmán asume como secretario ejecutivo (s) de la Comisión Verdad y Niñez tras renuncia de Pedro Natho

Luego de la renuncia de Pedro Natho, quien permaneció apenas cerca de una semana en el puesto, la Comisión Verdad y Niñez ya cuenta con un nuevo secretario ejecutivo subrogante. Se trata del abogado Felipe Téllez Guzmán, quien tomó las riendas de esta instancia.

Según los antecedentes difundidos mediante un comunicado por el Ministerio de Justicia, el nuevo titular interino se tituló de abogado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, posee un máster en Derechos Humanos otorgado por la Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, institución ubicada en Alemania.

Previo a esta designación, el profesional ya se desempeñaba al interior de la instancia como encargado del Área de Reconocimiento de la Comisión. Su currículum incluye el paso por múltiples puestos dentro de la Defensoría de la Niñez, forjando así una destacada trayectoria vinculada a la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Frente a este cambio de mando, desde la secretaría de Estado aseguraron que conservan intacto "su total compromiso de continuar y fortalecer la labor de la Comisión". Bajo este escenario, las autoridades confirmaron que se llevarán a cabo sin alteraciones las 26 escuchas que se encontraban agendadas para mayo, proceso que se realizará "junto con profundizar la coordinación intersectorial e interinstitucional necesaria para su adecuado desarrollo".

Para concluir, la cartera de Justicia ratificó su postura institucional "con la necesidad de avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la propuesta de medidas concretas de reparación y no repetición, poniendo siempre la protección de la dignidad y los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las víctimas en el centro".

PURANOTICIA