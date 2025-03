Felipe Kast sobre Manuel José Ossandón: "Fue muy desleal con el Presidente Piñera, espero que no lo sea con Evelyn Matthei"

El senador y vicepresidente de Evópoli, Felipe Kast, se refirió a la elección de la mesa directiva de la Cámara Alta y la fragmentación en la derecha en medio de la votación.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario sostuvo que “lo más grave no es tanto que se haya perdido la mesa, para mí esto es síntoma de algo más profundo. Como sector estamos llamados a ofrecerle un proyecto a Chile y con la semana pasada resurgen todas las preocupaciones que teníamos y que sufrió Sebastián Piñera cuando fue gobierno”.

El vicepresidente de Evópoli afirmó que “ser presidente del Senado no le va a cambiar la vida a nadie, lo que sí me preocupa es que Renovación Nacional no sea capaz de ordenar a sus filas y que el día de mañana, si es que Evelyn Matthei es presidenta, que espero que lo sea, eventualmente tengamos de nuevo una gobernanza interior de ese gobierno feble”.

“Yo pensaba que el Partido Republicano era más conservador pero serio y que la única senadora del Partido Republicano termine apoyando al senador más populista de derecha, como lo es el senador Ossandón, también habla del Partido Republicano en descomposición”, agregó.

En cuanto a las declaraciones de Manuel José Ossandón, quien fue electo presidente del Senado, el parlamentario dijo que su opinión sobre él “es la de siempre. Creo que fue muy desleal con el Presidente Piñera, espero que no lo sea con Evelyn Matthei o con quien sea que gobierne el día de mañana de nuestro sector”.

“Hoy es el presidente del Senado, hay que respetar esa institución. Me dio lástima que una vez que ganó en vez de tratar de generar ambiente de coalición y de cuidar el Senado, salió hablando pésimo de Evópoli, de que no teníamos representatividad. Yo digo, ¿de qué representatividad me habla alguien que sale elegido con los votos de la izquierda? Yo no voy a caer en ese juego”, subrayó.

