Felipe Harboe (exPPD) cree que Evelyn Matthei es la "opción más razonable" en la presidencia

El exsenador Felipe Harboe, exmilitante del PPD, comentó el hecho de que Evelyn Matthei lo mencionara como un posible nombre para su eventual gabinete y aseguró que para él la opción de la la candidata de Chile Vamos “es la más razonable”.

“Agradezco la generosidad de considerarme, pero estoy en un momento de vida distinto. Tuve el honor de servir a Lagos y Bachelet, fui diputado, senador, constituyente; ya contribuí a la política. Es momento de que otras personas participen. Quiero recuperar la familia, estar con los niños. Estoy en eso y estoy feliz”, aseguró Harboe en entrevista con La Tercera al ser consultado por la mención de Matthei para contar con él en un eventual gabinete.

Sobre sus opciones de voto en las elecciones presidenciales señaló que “estoy esperando ver qué pasa. No he leído todos los programas, para ser honesto. Evidentemente, cuando uno mira el actual escenario aparece Matthei como una candidata más atractiva. Hay que ver los detalles, pero mi percepción es que Chile necesita reconstruirse, y eso pasa por elegir a alguien que tenga experiencia y capacidad de gobernar”.

Consultado por Jeannette Jara fue enfático: “No voy a votar por ella porque no creo en el comunismo. Nunca lo he hecho, no me representa. Por eso no participé en la primaria, para no estar obligado a votar por ella o Winter. Jamás lo haría. Tengo que tomar la decisión, porque la última vez anulé. Espero que eso no ocurra”.

Ante la insistencia de cuál es el mejor candidato para él, el exsenador señaló: “Hay que ser cauto. Pero mi percepción es que, hoy por hoy, en el escenario actual de la política, Matthei es lo más razonable”.

Finalmente, sobre la opción de votar por José Antonio Kast dijo que “no, y sin demonizarlo. Me tocó ser diputado con él, es un tipo razonable. Pero no me representa”.

